「Afternoon Tea TEAROOM（アフタヌーンティー・ティールーム）」は、11月27日（木）12時00分から、「ニューイヤーズバッグ2026」の事前販売予約を、専用サイトで開始する。【写真】限定デザインのキャニスター缶がすてき！福袋の詳細■数量限定で販売今回登場するのは、“お茶のある暮らしと風景”をテーマにデザインされたキャニスター缶入りの限定紅茶やクッキー缶、人気の紅茶、ティーチケットなどを詰め込んだ数量限定