¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï50»î¹ç¹Ô¤­¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×Ç®Îõ¤Ê¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬?¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÃÂÀ¸¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö26ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òX¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï²¼Â¼ÌÀ¹á(Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì)¡£²¼Â¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó´ÑÀï¤·¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤¬¡Ö21¾¡10ÇÔ2Ê¬¡×¤Ç¡Ö¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¡¢²¼