◆明治安田J1リーグ第36節東京V―福岡（8日、福岡・味の素スタジアム）福岡は日本代表に選出されたDF安藤智哉が6試合連続のスタメン。国際親善試合のガーナ戦（14日・豊田スタジアム）、ボリビア戦（18日・国立競技場）の先発出場をアピールする活躍ができるか。重見柾斗は7試合ぶりに11人のメンバーに名を連ねた。ボランチ起用が主の選手が古巣対決の見木友哉、松岡大起と3人おり、ポジションにも注目が集まる。◆アビ