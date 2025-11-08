強盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、大阪府内に住むインドネシア国籍の技能実習生の男（１９）です。警察によりますと、技能実習生の男は先月、２０代の女性が住む大阪府内の住宅に侵入し、女性の口を手でふさぐ暴行を加え、女性が持っていたスマートフォン１台を奪い取ろうとした疑いがもたれています。女性が自宅の２階で休息していたところ、ベランダの窓から突然、男が侵入。気づいた女性が悲鳴をあげたため、男が女性