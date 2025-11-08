「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸）阪神のラファエル・ドリス投手が秋季キャンプに合流し、ブルペンで木下を指導した。ブルペンで投球する木下の１球１球を確認。通訳を介して指導した。ブルペン終了後にはサブグラウンドで練習する今朝丸の元へ。変化球の握り方について意見交換している様子だった。ドリスはこの日の朝に合流したが、練習メニューに名前はなく、アップにも参加しなかった。