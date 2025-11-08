モデルの松島花さんが自身のインスタグラムに、ジムでのワークアウトの動画を投稿しています。 【写真を見る】【 松島花 】体幹ワークアウトで “あー！” キツさに声 “ジムに行けないと疲れが取れない” フォロワー感嘆「見た目よりも相当キツい」松島さんは、細いフラットベンチの上に左手と右膝をつき、右手にダンベル・左足にチューブをかけて、右手と左足を同時に上げて背筋を反らせるという、主に体幹を鍛えるワー