タイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、少女は、警視庁に対し「正直、出頭することは怖かったけど、どうしてもタイに帰りたかった」と話していることがわかりました。この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之容疑者（51）が、12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせていたとして逮捕されたものです。少女は今年6月に母親と一緒に来日、母親は少女を店に紹介したあと、およそ2週間後に帰国しました。少女は個