7日夜、湯沢町の温泉街で男性がクマに襲われ左腕などに軽いケガをしました。7日午後９時半過ぎ、湯沢町湯沢の宿泊施設の駐車場で宿泊客の男性(30代)がクマに襲われました。宿泊施設の従業員が警察に通報し、男性は病院に運ばれ手当を受けていますが左腕をかまれたほか、左手の甲をひっかかれ軽傷です。クマは現場から別の温泉施設の方面に走り去りました。男性が襲われた宿泊施設は越後湯沢駅の近くで温泉街を通る県道沿いにありま