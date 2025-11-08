ダイハツ工業の初代「ミゼット」といえば、高度経済成長期の日本で人とモノの運搬に奔走した昭和の功労者だ。そんなミゼットが令和に復活? ダイハツが「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025、会期は11月9日まで)に出展したコンセプトモデル「ミゼットX」について担当者に話を聞いた。ダイハツのコンセプトカー「ミゼットX」。こういう乗り物がジャストフィットする生活が、日本にはたくさんありそうだ電動アシスト付き自転車の