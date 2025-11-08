南日本銀行は、今年度の中間決算について3期ぶりの減収減益となったことを発表しました。 南日本銀行の連結中間決算は、売上高にあたる経常収益が、前年同期比4.8%減の81億円、純利益は、3.8%減の14億5500万円でした。 株式の売却益が前年より減少したことで、3期ぶりの減収減益となりました。 田中暁爾頭取は、今月から県内の最低賃金が1026円に引き上げられたことをうけ、「影響を受ける企業への支援に力を入れていく」と述べ