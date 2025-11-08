アメリカの原子力空母が韓国に寄港したことなどをめぐり、北朝鮮の国防相は対抗措置をとる可能性を示唆しました。アメリカ海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」は、今月5日に韓国南部・釜山に寄港しました。この寄港をめぐり、北朝鮮の努光鉄国防相は国営通信を通じた談話で、「朝鮮半島の緊張を高める」と反発しました。さらに、今月3日にアメリカのヘグセス国防長官が韓国の安圭伯国防相とともに南北軍事境界線の板門店を訪