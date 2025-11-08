新浜レオンが11月7日（金）に愛媛県新居浜市の“新居浜ふるさと観光大使”に就任し、新居浜市内のあかがねミュージアムにて新居浜市ふるさと観光大使委嘱式が行われた。◆式典・ライブ写真デビュー時より新浜は愛媛県に新居浜市があることを知っており、インターネットで“新浜レオン”と検索すると必ず“新居浜イオン”と出てくることから「きっと、新居浜市では、新浜レオンの認知度が高いに違いない。新居浜イオン（イオンモー