ハナレグミが、12月10日に東京・NHKホール、12月25日にグランキューブ大阪メインホールにて開催するプレミアムライブ＜THE MOMENT 2025＞にゲストとして内田也哉子が出演することを発表した。2020年よりスタートした特別な編成で開催されるハナレグミのプレミアムライブ＜THE MOMENT＞。タイトルの由来は永積がこれまでに積み重ねてきたキャリアの中で、その時々に“音楽からもらった感動の瞬間”を思い起こし、このツアーで“オー