北海道コンサドーレ札幌は6日、MFスパチョークがAFCアジアカップ予選を戦うタイ代表メンバーに選出されたことを発表した。同代表は13日にシンガポール代表、18日にスリランカ代表と対戦する。スパチョークはクラブ公式サイトを通じ、「今回もタイ代表選出されて嬉しく思います。2試合を戦う事になりますが、2試合とも大事な試合なので、全力で頑張って来たいと思っています。応援、宜しくお願いします!」と意気込みを語った