À¾Àîµ®¶µ¤¬¡¢3rd¥Ä¥¢¡¼¡ãTAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 ¡ÖSINGularity ? -VOYAGE-¡×¡ä¤Î2025Ç¯3·î29Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÌë¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡À¾Àîµ®¶µ ²èÁüËÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê±é½Ð¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´°·ë¤Ø¤ÈÆ³¤¯°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSINGularity ? -VOYAGE-