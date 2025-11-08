11·î£·Æü¡¢NHKÇÕ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¡Ú´°Á´¾¡Íø¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê20ºÐ¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÏÄ¶¿ÍÅª¤ÊÎÎ°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï£·ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¤¹¤Ù¤Æ£´²óÅ¾¤ËÄ©¤à¡£10Âå¤Ç»Ë¾å½é¤Î£´²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¹½À®¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤­¤³¤È¤Ë£¶¼ïÎà¤Î£´²óÅ¾¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥¸¥ã¥ó