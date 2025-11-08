KREVAが12月に兵庫・東京にて開催する初のフルオーケストラコンサート＜billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」〜produced by 武部聡志＞のチケット一般発売が本日11月8日（土）よりスタートする。これに向け。J-WAVEのレギュラー番組でも制作トークが披露されることがわかった。KREVAがナビゲーターを務めるJ-WAVEのレギュラー番組『PILOT THE ORIGINAL』（毎週金曜23:00〜23:30）の11月14日（金）回ゲストに、本