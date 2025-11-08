腹膜播種が見られるステージ4の余命はどれくらいなのか気になる方も多いのではないでしょうか？本記事では、腹膜に転移したがん疾患のステージ4の余命について以下の点を中心に解説します。 ・腹膜播種について ・腹膜に転移しやすいがん疾患 ・疾患別のステージ4の余命 腹膜に転移したがん疾患のステージ4の余命について理解するためにもご参考いただけると幸いです。ぜひ最後までお読みください。