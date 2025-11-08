話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、新潟県の名物「燕三条ラーメン」から着想を得た丼です。新潟で愛される豚角煮の炭火焼きをドンとのせたラーメンに負けぬ味米、日本酒、カニ、栃尾、枝豆、へぎそば、タレカツ……あれもこれもと名物が思い浮かぶ新潟県は食の宝庫。どれ