卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は7日、女子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）は、同43位の李恩惠（韓国）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、ベスト8進出を決めた。2試合連続で韓国勢を下して準々決勝に進出した早田は、次戦で対戦が決まったアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）戦に向けて意気込んでいる。 ■韓国勢連破には満足感を示す 早田は、フ