8日午前、千葉県松戸市の路上で男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。右脇腹に刺し傷があり、殺人事件の可能性があるということです。8日午前4時15分ごろ、松戸市の路上で、「年配の男性が倒れている。意識と呼吸がなく、頭部から血を流している」と通行人の女性から110番通報がありました。50代以上とみられる男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。男性の右脇腹には刺し傷があり