6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親の佳月さん（48）が、子どもたちに作った品数豊富なお弁当を公開した。【映像】うるしやま家、大家族15人分のお弁当家族15人分のお弁当や30分で作ったというワンプレートごはんなど、大家族ならではの料理をSNSで紹介している佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられ、話題になっている。子どもたちに作った品数豊富なお