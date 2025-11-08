タレントの辻希美が８日、都内で、著書「杉浦家、７人生活スタートです。」（講談社）の発売記念会見を行った。８月に第５子となる次女・次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産し、５児の母として育児に仕事に奮闘する日々を描いた１冊。この日が夢空ちゃん出産後、初の公の場となった。辻は現在の体調について「思ったより一瞬やばいなって時はあったけど、今はだいぶ回復して元気です」と笑顔で報告。「出産して初めての場だけど