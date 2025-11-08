先月、奈良市がDV被害者の住所を誤って、別居中の加害者に渡す事案があったと発表した。【映像】DV夫から逃げ出すも居場所がバレる様子DV被害者はたとえ逃げたとしても、居場所がバレ、再び連れ戻されることもあり日々怯えて生活している。逃げる選択をした人達、また、逃げたいと悩んでいる人達に、社会は逃げ道をどう作るべきなのか。『ABEMA Prime』では、DV夫、毒親から逃げている当事者に話を聞いた。■DV夫から