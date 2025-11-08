大分県大分市の自然や人々の温かさを描いた短編映画『デイズ〜かけがえのない日々〜』が、別府ブルーバード劇場（大分県別府市）および池袋シネマ・ロサ（東京都豊島区）にて期間限定劇場公開されることが決定した（配給：S・D・P）。【動画】『デイズ〜かけがえのない日々〜』予告編物語は、都会で働く主人公・天野幸一が久しぶりに故郷・大分に帰省したことから始まる。ふるさとの豊かな自然や歴史ある風景に触れ、主人公の