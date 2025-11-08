アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第39話「まわれ！寸田先輩！」が、あす11月9日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】ダンシングスターカップ優勝を目指して頑張る寸田先輩第39話予告映像本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年