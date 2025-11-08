北海道では、昨日7日夜から今日8日朝にかけて、日本海側やオホーツク海側を中心に積雪が増えた所が多くなっています。市街地でも積雪となっており、札幌では今日8日正午までの最深積雪は今季最も深い12センチとなっています。札幌市では、路面電車の線路を除雪する「ササラ電車」が今シーズン初めて出動しました。なお、今日8日、全国で積雪が最も深くなったのは、正午までの時点で、紋別空港(北海道)の27センチです。北海道の市街