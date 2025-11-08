箱根駅伝の話題などで意見を交わす（左から）黒岩知事、原監督＝６日、横浜市中区黒岩祐治知事と県民との「対話の広場」が６日夜、横浜市中区の県庁で開かれ、県内の高校生、専門学校生ら約１５０人が参加した。２０１１年に始まり、節目の１００回目。ゲストに青山学院大陸上競技部の原晋監督を招き、主体性や自律性を促す育成力、組織づくりなどを語り合った。原監督は１８年に箱根駅伝で史上６校目の４連覇を達成。今年の同