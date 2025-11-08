フワちゃんが7日、自身のSNSおよびYouTubeを通じて活動再開を報告した。女子プロレス団体「スターダム」に入団し、“新たな夢”に挑戦する決意を明かした。【動画】プロレスのトレーニングに励むフワちゃんフワちゃんは昨年8月、芸人・やす子への不適切とされる投稿をめぐり批判が殺到。以降、芸能活動を休止していた。それから約1年3ヵ月。自身のXを更新したフワちゃんは「皆様ご無沙汰しておりますフワちゃんです！！