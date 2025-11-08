県産の農畜産物を集めた「くまもと農業フェア」が熊本県合志市で開かれにぎわいをみせています。 このイベントは、県産の農畜産物の魅力や農業の大切さを伝えるためJAグループなどが開いているもので、午前9時のオープンとともに多くの人が訪れました。会場には県内のJAや物産館など64の団体が出店し、地域自慢の農産物や加工品が並んでいます。 農業高校のブースでは生徒たちが育てた野菜や花などが販売され