アメリカのトランプ大統領は7日、ハンガリーのオルバン首相と会談し、ハンガリーがロシアから原油の輸入を続けることに理解を示し、制裁対象から除外する可能性を示しました。トランプ大統領はヨーロッパ各国にロシア産原油の輸入をやめるよう求めています。しかし、トランプ大統領はオルバン首相との会談で「ハンガリーは海に面しておらず他の手段は難しい」として、ロシアから原油を輸入することを認める姿勢を見せ、例外的にハ