広東省梅州市でたわわに実ったブンタン。（資料写真、梅州＝新華社配信）【新華社広州11月8日】中国広東省梅州市で特産のブンタンが成熟期を迎え、農家が収穫作業に追われている。ブンタン農家の李振新（り・しんしん）さんは「今年は豊作で、果樹1本当たり100〜150キロ実っている」と頬を緩める。市内のブンタン栽培面積は65万ムー（約4万3千ヘクタール）で全国の5分の1を占める。年間生産量は115万トンに上り、中国の地級市