◆紅白戦白組―紅組（８日・Ｇタウン）巨人のフリアン・ティマ外野手が逆方向に２本の二塁打を放ち、首脳陣に存在感をアピールした。秋季キャンプ初実戦となる紅白戦で、紅組の「５番・三塁」で先発出場。２回の第１打席で２年目左腕・森田から逆らわずに右翼線に二塁打を放つと、６回の第３打席では育成３年目左腕・吉村から右越え二塁打を放った。ティマはドミニカ共和国出身で、長打力を持ち味とした来日５年目の外野