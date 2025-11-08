日本相撲協会は８日、九州場所を東前頭１８枚目の明生（立浪）の診断を発表した。初日から休場する明生は１０月１７日に手術を受け、６日付けで「腰椎椎間板ヘルニア今後１か月のリハビリテーションを要する」と記載された診断書を提出した。途中出場がなければ十両転落が確実。幕内から陥落となれば２０年７月場所（東京開催）以来となる。