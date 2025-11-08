◆ブンデスリーガ▽第１０節ブレーメン２―１ウォルフスブルク（７日、ヴェーザー・シュタディオン）ドイツ１部ブレーメンの日本代表ＤＦ菅原由勢が、１アシストを含む２点に絡む活躍で、チームの逆転勝利に貢献した。０―１で迎えた後半３８分、右サイドから高精度のクロスをＭＦステーイの頭にピンポイントで合わせて同点ゴールをアシスト。後半アディショナルタイム１分に左からのクロスを合わせて右足で放ったシュート