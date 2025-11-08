◆バスケットボール◇全国高校選手権静岡県予選第６日▽女子準決勝浜松開誠館７１―６３浜松学院興誠（８日・静岡県武道館）１０連覇を狙う浜松開誠館が浜松学院興誠を下し、全国大会（ウィンター杯）出場に王手をかけた。Ｕ１８日本代表でＰＧ前川桃花主将（３年）が大活躍。３点シュート７発を含むチーム最多２９得点をマークして勝利に貢献した。絶対女王が一時は、相手にリードを許すなど苦しんだが、１年からレギュラ