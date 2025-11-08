名古屋の鶴舞公園で8日、SDGsをテーマに学生たちが企画したイベントが開かれています。若者たちが担いでいるのは、段ボールで作られた地球にやさしいお神輿です。SDGsの活動に取り組む高校生や大学生が企画した「学生EXPO MIRAHAKU なごや祭り」が昭和区の鶴舞公園で開かれています。名古屋外国語大学のボランティアサークルは、フェアトレードのビーズを使ったブレスレット作りのブー