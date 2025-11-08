大統領室は7日、韓米間の関税・安保分野交渉結果を反映した「ジョイントファクトシート」（共同説明資料）発表時点に関し「安保分野で一部の調整が必要であり、話が進行している状況」と明らかにした。大統領室の関係者はこの日、記者らに対し「安保分野の場合、先月の韓米首脳会談を契機にそのまま発表してもかまわないほど文言が完成していたが、会談で新しい話が出てきたことで、これを反映する必要性が生じた」とし、このよう