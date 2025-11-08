マッチングアプリで相手に好印象を与えるカギは、プロフィール文にあります。誠実さと親しみやすさを意識すれば、誰でも自然と「いいね」が集まる魅力的なプロフィールを作れるのです。この記事では、男女別の例文も交えながら、好感を持たれる文章の書き方を徹底解説します。好感を持たれるプロフィール文の基本ルールマッチングアプリのプロフィール文は、あなたの第一印象そのもの。写真だけではわからない人柄や雰囲気を文章で