長野市では元メジャーリーガーの松坂大輔さんが講師を務める野球教室が開かれました。元メジャーリーガー松坂大輔さん「少し野球がうまくなる、野球が好きになるきっかけをつかんでほしい」元メジャーリーガーの松坂大輔さんを講師に長野市川中島町で開かれた野球教室には、抽選で選ばれた上田市と諏訪市の少年野球チームに所属する小学5、6年生28人が参加しました