11月7日、南国市のJR土讃線の線路上で高齢の女性が特急列車にはねられ死亡する事故がありました。事故があったのは南国市上末松のJR土讃線土佐長岡駅から西に約300メートル先の線路上です。警察とJR四国によりますと、11月7日午後5時25分ごろ3両編成の上り特急列車『南風24号』と線路内にいた高齢の女性が接触し、 女性はその場で死亡が確認されました。乗員乗客あわせて約100人にけがはなく、列車はおよそ2時間運転を見合わ