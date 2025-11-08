お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が6日、自身のXを更新。やらなければいけないことよりも没頭してしまう、ある“おもちゃ”を明かした。【写真】「レゴ楽しい…」山里亮太が夢中になって作ったブロックおもちゃ山里は「レゴ楽しい…しなきゃいけないことたくさんあるのに…」とつづり、きれいに組み立てられたブロックおもちゃを披露。キッチンのように見えるパーツや、椅子、オレンジ、マグカップなど細かい