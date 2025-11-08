きのう（7日）午後5時半ごろ、鳥取県南部町の養豚場「ファロスファーム西伯農場」で火事がありました。火の勢いは激しく、養豚場の複数の建物が焼けた模様で、けさ9時前に鎮火しましたが、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかりました。養豚場には当時、従業員11人がいて、このうち50代の男性2人と連絡が取れていないということです。