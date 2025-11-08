きのう夜、新潟県湯沢町にある温泉旅館の駐車場で、宿泊客の男性がクマに襲われ軽傷を負いました。男性がクマに襲われたのは、湯沢町湯沢にある温泉旅館「湯けむりの宿雪の花」の駐車場です。警察によりますと、きのう午後9時半ごろ、宿泊していた30代の男性が駐車場内を1人で歩いていたところ、クマに出くわし、左腕をかまれたり左手の甲をひっかかれたりして軽傷を負いました。クマは体長1メートルほどだったということです。現