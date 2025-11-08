ヤマハ発動機が「BEV」「PHEV」「HEV」の電動バイク3車種を公開した。黒い車体でそろい踏みした3台は、さながらヤマハの「黒い三連星」といった様子。どんな仕組みで走るバイクなのか、実物をチェックしてきた。ヤマハが「ジャパンモビリティショー2025」(会期は11月9日まで)で公開した「PROTO BEV」YZF-Rシリーズの系譜に連なる電動バイク?JMS2025で世界初公開となった「PROTO BEV」は、「大型バッテリーEVならではのFUN」を体現