「孤独のグルメ特別編それぞれの孤独のグルメ」第1話 2012年の放送開始以来、多くのファンに愛され続けている「孤独のグルメ」シリーズ。輸入雑貨商を営む井之頭五郎(松重豊)が気の向くまま店に立ち寄り、ただひたすらに美味い飯を食らう――そのシンプルなフォーマットと、主演・松重豊の寡黙ながらも豊かな表情、絶妙な"心の声"が視聴者の心を掴んで離さない。2025年1月には、松重自身が監督・脚本も務めた「劇映画 孤独