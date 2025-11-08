日本航空（JAL）は、法人向け国内出張手配サービス「JALオンライン」のセキュリティを11月20日から強化する。JALオンラインパスワードは廃止され、個人のJALマイレージバンクのパスワードでログインができるようになる。ワンタイムパスワード通知も導入する。利用管理者による社員登録時の仮パスワードの発行を終了するほか、パスワードリセットを行えなくなる。管理者用IDのパスワードポリシーも変更する。ログイン時にメール通知