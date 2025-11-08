来年で結成15周年を迎えるグループ、超特急。今年は4都市をめぐるアリーナツアー完走や、ライブに密着する映画が11月7日に公開を控えるなど着実に躍進中。2022年に新メンバー4名を迎えるなど変革も経験してきた彼らが、ファンである“8号車”と一緒に迎えたいチームの未来とは？ 4人のメンバーに伺いました。リョウガ「ファンとスタッフの愛を感じながら活動してきました」超特急は僕たちを応援してくださるファンである8号車、そ