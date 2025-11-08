男性アイドルグループ「Aぇ！group」の佐野晶哉（23）が、7日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。芸能界デビューの道筋をつけてくれた恩人を明かした。この日はMCの有田哲平（54）、小峠英二（49）、ヒコロヒー（36）とともに横浜市の野毛町ではしご酒。佐野は恩人として「SUPER EIGHTさんが完全にそれですね」と話した。「Aぇ！groupがそもそも、あまり日の目を見ていなかったメンバーの集ま