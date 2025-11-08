Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が、7日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。グループ名について話した。この日はMCの有田哲平（54）、小峠英二（49）、ヒコロヒー（36）とともに横浜市の野毛町ではしご酒。有田が「『Aぇ！group』っていう、名前はいいの？」と聞くと、佐野は笑いながら「悪いと思っている人の質問。よくないと思っているから出てくる質問。良いと思ってたらそんな質問、せんでい